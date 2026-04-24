Названо число мирных жителей России, пострадавших от атак ВСУ с 2022 года

С февраля 2022 года почти 28 тысяч мирных жителей пострадали в результате действий ВСУ. Об этом на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Общее число пострадавших мирных граждан… уже достигло 27 872 человек, из которых убиты более 8 тысяч, точнее — 8 012 человек», — уточнил дипломат.

Он отметил, что данные продолжают обновляться по мере поступления новой информации. Статистика формируется на основе собранных сведений о пострадавших. В ведомстве подчёркивают, что работа по фиксации подобных случаев продолжается. Новые цифры могут быть представлены позже по итогам уточнений.

