Названо число мирных жителей России, пострадавших от атак ВСУ с 2022 года
Мирошник: От атак ВСУ с начала СВО пострадали более 27 тысяч мирных жителей
С февраля 2022 года почти 28 тысяч мирных жителей пострадали в результате действий ВСУ. Об этом на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Общее число пострадавших мирных граждан… уже достигло 27 872 человек, из которых убиты более 8 тысяч, точнее — 8 012 человек», — уточнил дипломат.
Он отметил, что данные продолжают обновляться по мере поступления новой информации. Статистика формируется на основе собранных сведений о пострадавших. В ведомстве подчёркивают, что работа по фиксации подобных случаев продолжается. Новые цифры могут быть представлены позже по итогам уточнений.
Ранее Life.ru сообщал, что танкисты ВС РФ уничтожили технику и бойцов ВСУ на Константиновском направлении.
