Российские военнослужащие ликвидировали личный состав и бронированную технику Вооружённых сил Украины на Константиновском участке фронта. Об этом РИА «Новости» сообщил командир танка с позывным Пуля.

По словам офицера, задачу выполнили экипажи из группировки войск «Юг». Они использовали грубый просчёт противника, который попытался стремительно занять рубежи.

«ВСУ попытались накатом зайти на позиции сразу на нескольких бронемашинах. Это была грубая ошибка», — отметил Пуля.

Информацию о перемещении врага танкисты получили от операторов беспилотников. Координаты были переданы в тот момент, когда российская бронетехника как раз покидала огневую позицию.

«Развернулись и вернулись на позицию. В результате уничтожили бронемашину, автомобиль и личный состав [украинских войск]», — подчеркнул командир.

Ранее Life.ru сообщал, что расчёты тяжёлых огнемётных комплексов ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Север» нанесли результативный удар по вражеским позициям в Харьковской области. Благодаря прицельной работе были уничтожены хорошо укреплённые опорные пункты ВСУ, оборудованные в лесных массивах.