Подразделения Вооружённых сил Украины, задействованные в ремонте боевой техники в тыловых районах Сумской области, теряют личный состав. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Некрологи уничтоженных противников, в свою очередь, показывают потери среди военнослужащих 513-го ремонтно-восстановительного батальона ВСУ, личный состав которого занимается обслуживанием вражеской техники также в тыловых районах Сумской области», — рассказали агентству силовики.

В ответ на обстрелы гражданских объектов со стороны киевского режима российские войска наносят систематические удары по местам дислокации живой силы и наёмников, скоплениям вражеской техники, а также по объектам инфраструктуры, задействованным в работе оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, дислоцированной в населённом пункте Мирополье Сумской области, сложилась критическая обстановка. Рядовые и офицеры жалуются в социальных сетях на отсутствие выплат, причём наиболее тяжёлое положение у раненых военнослужащих.