Российские силовые структуры сообщают о критической ситуации в 21-й отдельной механизированной бригаде Вооружённых сил Украины, которая сейчас находится в Мирополье в Сумской области. По данным РИА «Новости», военные массово жалуются в соцсетях на отсутствие выплат.

Как рассказал собеседник агентства, рядовые бойцы и офицеры перестали получать положенное денежное довольствие. Особо тяжёлая ситуация сложилась с ранеными: после госпитализации им не перечисляют компенсации, на которые они имеют право по закону.

Для понимания масштаба: максимальная зарплата командира роты на этом участке фронта составляет около 100 тысяч гривен. Однако эти деньги, судя по жалобам, до военнослужащих просто не доходят.

На этом направлении работает российская группировка войск «Север». По данным Министерства обороны РФ, за последние сутки противник потерял здесь более 220 человек, бронетехнику, автомобили, станцию контрбатарейной борьбы RADA и два комплекса радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами и семь хранилищ материальных средств.

