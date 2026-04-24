Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 04:21

Российские военные лишили ВСУ контроля над дорогой в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» совместно со спецназом «Ахмат» вывели из строя пункт управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ), который использовался для контроля дороги, задействованной в ротации российских подразделений. Об этом РИА «Новости» сообщил оператор БПЛА батальона «Ваха» спецназа с позывным Газон.

По его словам, основную проблему создавал расчёт оптоволоконных дронов противника: именно он осложнял перемещение техники и личного состава. В районе предполагаемой работы этого подразделения была обнаружена площадка запуска, после чего район взяли под наблюдение. После этого по цели был нанесён удар.

Российские танкисты сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении

Ранее расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» в Запорожской области уничтожил подземный комплекс ВСУ. Целью стал скрытый комплекс оборонительных сооружений, размещённый под землёй. Координаты объекта были получены в ходе разведки с использованием беспилотников.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar