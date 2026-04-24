На Константиновском направлении российские танкисты из группировки войск «Юг» пресекли попытку украинских сил провести ротацию. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на наводчика танка с позывным Филин.

По словам военнослужащего, автомобиль противника с живой силой был замечен в момент перемещения личного состава. Расчёт боевой машины получил координаты цели для дальнейшего поражения.

«В результате было уничтожено до шести-семи человек, в том числе те, кто прибыл на смену», — рассказал Филин.

Ранее Life.ru писал, что украинское командование буквально морит голодом собственных бойцов. В Сети всплыли фото военнослужащих 2-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, которые находятся на позициях без еды и воды.