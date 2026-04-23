Российские силы продвигаются сразу на пяти участках на Харьковском направлении. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, активные действия идут на Волчанском, Купянском, Великобурлукском, Боровском и Лиманском направлениях. В результате украинская сторона, как утверждается, несёт значительные потери.

«Из-за дефицита живой силы украинское командование перебрасывает резервы с купянского направления. В числе этих резервов — в основном принудительно мобилизованные и неподготовленные военнослужащие с низкой мотивацией, которыми буквально затыкают прорывы в обороне, что и обуславливает массовый характер потерь с украинской стороны», — сказал Лисняк.

Он также отметил, что украинское командование перебрасывает дополнительные силы из-под Купянска. Другие источники и официальные комментарии по ситуации на данный момент не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал, что под Волчанском Харьковской области пропали без вести «целые подразделения» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Отчаившиеся родственники занимаются поиском своих близких.