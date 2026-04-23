23 апреля, 10:59

ВГА заявила о продвижении ВС РФ на пяти направлениях под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Sergey Nikonov

Российские силы продвигаются сразу на пяти участках на Харьковском направлении. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, активные действия идут на Волчанском, Купянском, Великобурлукском, Боровском и Лиманском направлениях. В результате украинская сторона, как утверждается, несёт значительные потери.

«Из-за дефицита живой силы украинское командование перебрасывает резервы с купянского направления. В числе этих резервов — в основном принудительно мобилизованные и неподготовленные военнослужащие с низкой мотивацией, которыми буквально затыкают прорывы в обороне, что и обуславливает массовый характер потерь с украинской стороны», — сказал Лисняк.

Он также отметил, что украинское командование перебрасывает дополнительные силы из-под Купянска. Другие источники и официальные комментарии по ситуации на данный момент не приводятся.

Перешедший на нашу сторону боец ВСУ рассказал, как украинские командиры выбирают смертников

Ранее Life.ru сообщал, что под Волчанском Харьковской области пропали без вести «целые подразделения» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Отчаившиеся родственники занимаются поиском своих близких.

Полина Никифорова
