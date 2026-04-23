Под Волчанском Харьковской области пропали без вести «целые подразделения» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах.

«Отчаявшиеся родственники солдат 57-й ОМПБр ищут целые подразделения <...>, пропавшие без вести в Волчанском районе», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее бывший боец ВСУ, перешедший на российскую сторону, рассказал, как в его подразделении командиры назначали смертников. Из-за неспособности содержать большой личный состав офицеры из личной неприязни выбирали, кого отправить на заведомо смертельное задание.