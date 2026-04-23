Командир батальона ВСУ испугался угроз родственников пропавших солдат и сбежал
После серии угроз в социальных сетях командир 53-го отдельного разведывательного батальона Самборук ВСУ покинул Украину и уехал в Германию. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.
В личных аккаунтах военнослужащего появились десятки сообщений с угрозами. Отправителями назывались родственники украинских военных, пропавших без вести во время службы в подразделении. После этого, как утверждает источник, офицер покинул Украину и направился в Европу. Сообщается, что он находится на территории Германии и проживает во Франкфурте-на-Майне в собственной квартире.
Ранее сообщалось, что родственники украинских военнослужащих поднимают тревогу в социальных сетях на фоне сообщений о ситуации в 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. В подразделении мог произойти массовый отход командного состава. Речь идёт о младших офицерах одного из батальонов.
