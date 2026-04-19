Подмога из дома: Пленный боец ВСУ раскрыл отчаянную схему побегов мобилизованных с учений

Родственники украинских мобилизованных мужчин помогали им убегать с военных учений. Отчаянную схему раскрыл Николай Розбицкий — стрелок бригады теробороны ВСУ, который сдался в плен российским военным на Сумском направлении.

По словам Розбицкого, у мобилизованных забирали телефоны, но родные умудрялись передавать их обратно — например, в посылках. Солдаты брали мобильные, якобы чтобы позвонить домой, а на самом деле договаривались с друзьями или родными о встрече.

«[Мобилизованные] брали телефон, будто позвонить домой, а там договаривались с друзьями или родственниками, назначали встречу. <…> Самое главное было — уйти до дороги, а там позвонил, и кто-то уже приедет на машине, вывезет тебя оттуда», — рассказал Розбицкий ТАСС.

Ранее, 11 апреля Россия и Украина обменялись военнопленными — по формуле «175 на 175». Перед тем как отправить их в Россию самолётом, освобождённые бойцы находились в Белоруссии. Там им сразу оказали первую медицинскую и психологическую помощь. В России все они пройдут полное лечение и реабилитацию в военных госпиталях. Кроме того, в рамках этого обмена на родину вернулись ещё семь жителей Курской области.