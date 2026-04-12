Крестики, Библия и исповедь: Что чаще всего просят украинские пленные в России

Почти каждое посещение украинских военнопленных сотрудниками аппарата российского омбудсмена сопровождается двумя основными просьбами с их стороны: о предоставлении нательного креста и об организации визита священника. Об этом в интервью ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Надо сказать, что, когда я и мои сотрудники посещаем украинских граждан, военнослужащих, которые содержатся на территории России, чаще всего они обращаются с просьбой дать им возможность крестики получить», — сказала она.

Москалькова уточнила, что сотрудники её аппарата самостоятельно приобретают крестики в церкви, после чего отдают их пленным. Помимо этого, она рассказала, что украинцы иногда просят принести им Библию или молитвослов, а также настаивают на личной беседе со священнослужителем.

По словам уполномоченной, священники, состоящие при Федеральной службе исполнения наказаний, систематически навещают украинских военнопленных в РФ, а значит, любые обращения по поводу исповеди закрываются положительно.

