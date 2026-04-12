12 апреля, 11:40

Буданов* анонсировал новый обмен пленными в ближайшие дни

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* анонсировал возможный обмен пленными в ближайшие дни. По его словам, следующий этап обмена может состояться до конца текущей недели, а задержка связана с бюрократическими процедурами, которые, как он утверждает, российская сторона не успела завершить в срок.

«Я надеюсь, что где-то к концу недели будет ещё один этап. Там были сугубо бюрократические процедуры», — сказал Буданов* журналистам.

«Добро пожаловать домой, мужики!» Минобороны показало видео прибытия самолёта с вернувшимися из плена бойцами

11 апреля состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «175 на 175». Перед отправкой в Россию самолётом, освобождённые находились в Белоруссии, где им оказали первую медицинскую и психологическую помощь. В России все они пройдут полный курс лечения и реабилитации в военных госпиталях. Кроме того, в рамках обмена домой вернулись семь жителей Курской области.

*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

Наталья Демьянова
