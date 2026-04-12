Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 22:02

«Добро пожаловать домой, мужики!» Минобороны показало видео прибытия самолёта с вернувшимися из плена бойцами

Освобождённые военные поблагодарили Минобороны за возможность вернуться домой

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны РФ показало видео прибытия самолёта с вернувшимися из украинского плена российскими военными. На кадрах бойцы рассказали о своих чувствах и поблагодарили ведомство за возвращение.

Российские военные вернулись домой из плена Видео © Telegram / Минобороны России

Один из военных признался, что испытывает большое счастье от возвращения на Родину. Мужчина отметил, что его ждут родные и близкие люди.

«Спасибо Министерству обороны за то, что предоставил мне такую огромную возможность приехать домой, наконец-таки. Это, конечно, счастье, что вернулся на родную землю», — сказал боец.

Боец добавил, что уже успел позвонить своим родственникам.

В сопроводительном тексте к публикации Минобороны обратилось к возвращённым военным со словами: «Добро пожаловать домой, мужики!».

Появилось видео с российскими бойцами, освобождёнными из украинского плена
Появилось видео с российскими бойцами, освобождёнными из украинского плена

Ранее сообщалось, что между Российской Федерацией и Украиной состоялся обмен пленными. Каждая из сторон вернула по 175 военнослужащих. В процессе возвращения российских бойцов посредническую роль взяли на себя Объединённые Арабские Эмираты. Освобождённые военнослужащие направлены в медицинские учреждения для обследования и получения необходимой помощи. После завершения реабилитации они смогут встретиться со своими семьями.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar