Домой спустя долгие месяцы: Из украинского плена вернулись 175 бойцов России

Российская Федерация и Украина провели масштабный обмен военнослужащими. По итогам достигнутых договорённостей домой вернулись 175 человек, столько же украинских военных передали обратной стороне.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ. Участие этой страны стало решающим фактором для успешного завершения переговорного процесса.

Освобожденные бойцы будут направлены в медицинские учреждения. Там специалисты проведут обследование их состояния здоровья и окажут необходимую психологическую помощь.

Сейчас правительственные службы обеспечивают всю положенную поддержку вернувшимся из заключения людям. После завершения периода реабилитации военные смогут встретиться с родными и близкими.

На данный момент дополнительные детали об условиях проведения операции или статусе других переговоров оборонное ведомство не обнародовало. Данная акция стала очередным шагом в рамках взаимодействия сторон по вопросам гуманитарного характера.

Россия и Украина регулярно проводят обмены пленными в рамках договорённостей, достигнутых при посредничестве третьих стран или через прямые переговоры. Такие обмены обычно происходят по формуле «всех на всех» или в пропорциональном соотношении, когда на свободу возвращаются военнослужащие обеих сторон. За время конфликта уже состоялось несколько десятков подобных операций, в результате которых домой вернулись тысячи человек.