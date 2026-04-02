Москалькова рассказала о работе по обмену пленными в преддверии Пасхи

Россия и Украина активно готовят очередной этап обмена военнопленными в преддверии Пасхи 12 апреля. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Также она отметила, что с противоположной стороной удалось достичь договорённости, чтобы «военнопленные тоже смогли почувствовать этот праздник».

Омбудсмен уточнила, что военные получат традиционное угощение. Им также обеспечат возможность побеседовать со священнослужителями.