Москалькова рассказала о работе по обмену пленными в преддверии Пасхи
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Россия и Украина активно готовят очередной этап обмена военнопленными в преддверии Пасхи 12 апреля. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Также она отметила, что с противоположной стороной удалось достичь договорённости, чтобы «военнопленные тоже смогли почувствовать этот праздник».
Омбудсмен уточнила, что военные получат традиционное угощение. Им также обеспечат возможность побеседовать со священнослужителями.
В офисe уполномоченного подчеркнули: этот шаг касается православных верующих с обеих сторон конфликта. Праздничные мероприятия организуют как в России, так и на Украине.
Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 5 марта и прошёл по формуле «двести на двести» при посредничестве США и ОАЭ. Минобороны публиковало видео с радостными бойцами.
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