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Опубликовано 2 апреля, 10:24

Москалькова рассказала о работе по обмену пленными в преддверии Пасхи

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Россия и Украина активно готовят очередной этап обмена военнопленными в преддверии Пасхи 12 апреля. Об этом заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Также она отметила, что с противоположной стороной удалось достичь договорённости, чтобы «военнопленные тоже смогли почувствовать этот праздник».

Омбудсмен уточнила, что военные получат традиционное угощение. Им также обеспечат возможность побеседовать со священнослужителями.

В офисe уполномоченного подчеркнули: этот шаг касается православных верующих с обеих сторон конфликта. Праздничные мероприятия организуют как в России, так и на Украине.

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Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 5 марта и прошёл по формуле «двести на двести» при посредничестве США и ОАЭ. Минобороны публиковало видео с радостными бойцами.

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Никита Никонов
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