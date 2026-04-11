Появилось видео с российскими бойцами, освобождёнными из украинского плена
Обложка © Минобороны России
Появилось видео с российскими военнослужащими, возвращёнными из украинского плена 11 апреля. На кадрах — наши соотечественники с триколорами, которых посадили в автобусы.
Российские военнослужащие, возвращённые из украинского плена. Видео © Минобороны России
«Спасибо! Домой!», — выкрикивают бойцы.
Напомним, 11 апреля между Россией и Украиной состоялся масштабный обмен военнопленными по формуле «150 на 150». Посреднические усилия оказали Объединённые Арабские Эмираты. Освобождённых бойцов направят в медицинские учреждения для проведения обследований и оказания необходимой психологической помощи.
