Чудо перед Пасхой: Удерживаемые на Украине куряне наконец воссоединились с родными

Семь жителей Курской области вернулись на родину после длительного нахождения на территории Сумской области. В организации возвращения граждан существенную поддержку оказала белорусская сторона.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что сейчас освобождённым людям предоставляют необходимое медицинское сопровождение. Некоторые из вернувшихся граждан имеют серьёзные проблемы со здоровьем, поэтому им требуется особый уход.

«Вы были свидетелями того, что людям нужна скорая помощь, лекарственные средства, кто-то бы сразу хотел связаться с родными и близкими. Уже сегодня во время 13-й акции возвращения курян обратились за помощью о размещению в больнице пожилой женщины. Из семи человек, которые вернулись, троим больше 80 лет, мужчине 91 год. Конечно, они перенесли непросто эту дорогу», — пояснила омбудсмен.

Сейчас специалисты обеспечивают пострадавшим гражданам полный комплекс восстановительных процедур. Основное внимание уделяется пожилым людям, чей организм ослаблен перенесенными испытаниями и сложной дорогой.

В ближайшее время освобожденных граждан обеспечат связью с семьей. После прохождения базовой реабилитации и стабилизации состояния здоровья они смогут вернуться к привычной жизни.

Напомним, также Российская Федерация и Украина провели масштабный обмен военнослужащими. По итогам достигнутых договорённостей домой вернулись 175 человек, столько же украинских военных передали обратной стороне.