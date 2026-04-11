Семь жителей Курской области, вернувшиеся домой в ходе недавнего обмена пленными, содержались на Украине как заложники. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский.

Политик сообщил, что накануне Пасхи российские военные осуществили непростой обмен пленными по формуле «175 на 175». Переговорный процесс проходил тяжело и потребовал много времени.

В рамках этой операции домой наконец смогли вернуться те куряне, которых украинская сторона удерживала в качестве заложников. Мединский отметил, что освобождение состоялось буквально накануне праздника.

«Светлый праздник наши встретят на родной земле», — подчеркнул помощник президента в своем телеграм-канале.