22 апреля, 05:46

Командирский «тактический отход»: Офицеры 159-й бригады ВСУ сбежали, оставив солдат на произвол судьбы

Офицеры 159-й бригады ВСУ дезертировали после отправки солдат на позиции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Родственники ВСУ-шников бьют тревогу в соцсетях. По данным российских силовых структур, в 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ произошёл массовый побег командного состава. Об этом сообщают ТАСС.

Солдат 1-го батальона отправили на передовые позиции на Волчанском направлении. Однако почти все их младшие офицеры не последовали за подчинёнными. Вместо этого они покинули командные пункты и скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас беглецов официально объявили в розыск за самовольное оставление части. Ситуация в бригаде, судя по всему, критическая.

Противник не ожидал: Наши бойцы в «плащах-невидимках» проучили ВСУшников под Добропольем

Напомним, что это не единичный случай. По данным министра обороны Украины Михаила Фёдорова, общее число уклонистов от службы в ВСУ достигло 2 миллионов человек, а количество самовольно покинувших части перевалило за 200 тысяч. На этом фоне дефицит военного бюджета страны превышает 300 миллиардов гривен (свыше 6,9 миллиарда долларов).

Дарья Денисова
