Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 апреля, 05:17

Противник не ожидал: Наши бойцы в «плащах-невидимках» проучили ВСУшников под Добропольем

Российские морпехи ликвидировали 16 бойцов ВСУ, обхитрив «Бабу-ягу»

Обложка © VK / Минобороны

Российские морские пехотинцы успешно провели штурмовую операцию на Добропольском направлении. В ходе ночной атаки бойцам удалось нейтрализовать 16 военнослужащих украинской армии.

Сложность задачи заключалась в активном использовании противником тяжёлых беспилотников, известных как «Баба-Яга». Эти аппараты оборудованы мощными тепловизорами, позволяющими вычислять любые перемещения живой силы.

Чтобы остаться незамеченными для датчиков БПЛА, штурмовики применили специальную маскировку. Они надели костюмы, скрывающие тепловое излучение, что позволило группе незаметно подобраться к укрепрайону, пишет РИА «Новости».

«Зашли ночью, противник этого не ожидал», — пояснил детали операции участник событий с позывным Певец. Благодаря внезапности, всего восемь российских солдат смогли полностью подавить сопротивление вражеского отряда.

После завершения боевых действий подразделение надежно закрепилось на занятом участке. Личный состав продолжает удерживать рубежи, не давая оппоненту возможности восстановить контроль над потерянными позициями.

ВС РФ за два месяца освободили 34 населённых пункта и 700 кв. км территории
ВС РФ за два месяца освободили 34 населённых пункта и 700 кв. км территории

Ранее российские войска нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Он стал ответом на террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ.

Оксана Попова
