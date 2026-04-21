21 апреля, 05:05

ВС РФ за два месяца освободили 34 населённых пункта и 700 кв. км территории

Обложка © Минобороны России

Российские войска продолжают наступление. За март и апрель освобождены 34 населённых пункта и около 700 квадратных километров территории. Такие цифры озвучил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населённых пункта и около 700 кв. км территории», – сказал он в ходе проверки Южной группировки войск.

Но это ещё не всё. С начала года – куда внушительнее. Всего под контроль России перешли 80 населённых пунктов и более 1700 квадратных километров. И главное: полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.

Армия России ответила на террористические атаки ВСУ групповым ударом по ОПК

Ранее Life.ru писал, что начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал Южную группировку войск. Он заслушал доклады командующего и командиров соединений о текущей обстановке и результатах выполнения боевых задач. Генерал армии отметил успехи группировки и поставил задачи на дальнейшие действия.

Юния Ларсон
