«В течение марта-апреля российскими войсками освобождено 34 населённых пункта и около 700 кв. км территории», – сказал он в ходе проверки Южной группировки войск.

Но это ещё не всё. С начала года – куда внушительнее. Всего под контроль России перешли 80 населённых пунктов и более 1700 квадратных километров. И главное: полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики.

