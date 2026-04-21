21 апреля, 04:56

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач Южной группировкой войск

Валерий Герасимов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов побывал на пункте управления общевойскового объединения Южной группировки. Генерал армии заслушал командующего группировкой Сергея Медведева о текущей обстановке в зоне ответственности, а также доклады командиров о выполнении боевых задач.

Подводя итоги, Герасимов отметил успехи Южной группировки и поставил цели на ближайшую перспективу.

Кроме того, начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим. Герасимов поблагодарил бойцов за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что Южная группировка войск поразила 37 блиндажей с личным составом противника на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Также уничтожены терминал спутниковой связи Starlink, 10 антенн связи и БПЛА, 5 наземных робототехнических комплексов и 6 пунктов управления дронами.

BannerImage
Артём Гапоненко
