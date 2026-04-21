Герасимов проверил ход выполнения боевых задач Южной группировкой войск

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов побывал на пункте управления общевойскового объединения Южной группировки. Генерал армии заслушал командующего группировкой Сергея Медведева о текущей обстановке в зоне ответственности, а также доклады командиров о выполнении боевых задач.

Подводя итоги, Герасимов отметил успехи Южной группировки и поставил цели на ближайшую перспективу.

Кроме того, начальник Генштаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим. Герасимов поблагодарил бойцов за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что Южная группировка войск поразила 37 блиндажей с личным составом противника на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Также уничтожены терминал спутниковой связи Starlink, 10 антенн связи и БПЛА, 5 наземных робототехнических комплексов и 6 пунктов управления дронами.