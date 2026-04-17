Южная группировка за сутки поразила 37 блиндажей с личным составом ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk
Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 37 блиндажей с личным составом. Также уничтожены терминал спутниковой связи Starlink, 10 антенн связи и БПЛА, 5 наземных робототехнических комплексов и 6 пунктов управления дронами. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Южной» Вадим Астафьев.
На Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях также сбиты 12 беспилотников противника. Российские войска продолжают наносить удары по позициям и инфраструктуре ВСУ.
Ранее в Николаеве заметили два военных автобуса с надписью «груз-200» после удара по украинским военным в Херсонской области. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что под удар попали боевики спецподразделений ВСУ.
