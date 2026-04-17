Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 апреля, 03:04

Группировка войск «Север» уничтожила станцию РЭБ и три миномёта ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Подразделения российской группировки войск «Север» в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три миномёта противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчётами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 145 военнослужащих, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав», три миномёта, три квадроцикла и багги ВСУ», — сказал Межевых.

Помимо этого, по словам руководителя пресс-центра, бойцы успешно поразили 25 пунктов управления беспилотными аппаратами и 26 дронов самолётного типа. Силами группировки также уничтожены 26 квадрокоптеров типа «Баба-яга», шесть наземных роботов и семь складов с боеприпасами.

Сводка СВО 17 апреля: «Север» ломает хребет ВСУ в Сумской области и штурмует Новодмитровку, дроны Киева подставили прибалтов перед Москвой
Ранее сообщалось, что подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ столкнулись с крупными потерями при попытке пересечь реку Волчью в Харьковской области около села Бочково. Бойцы группировки «Север» зафиксировали значительный урон в рядах противника, при этом многие украинские солдаты были мобилизованы с нарушением процедур. Кроме того, на Волчанском направлении российские силы успешно отразили контратаки элитного 48-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, который понес существенный урон при попытке удержать позиции у села Волчанские Хутора.

Антон Голыбин
