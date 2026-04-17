Сводка СВО 17 апреля: «Север» ломает хребет ВСУ в Сумской области и штурмует Новодмитровку, дроны Киева подставили прибалтов перед Москвой Оглавление Курская область 17 апреля: разгром 80-й бригады ВСУ Харьковская область 17 апреля: бои на севере Купянска Донецкая Народная Республика 17 апреля: наступление на Славянск Карта СВО на 17 апреля 2026 года Шойгу пригрозил Прибалтике 51-й статьёй ООН Венгрия и Польша против Киева в Евросоюзе Армия России остановила ВСУ в Харьковской области и наступает на Славянск и Доброполье, Финляндию и Прибалтику предупредили об ответе за пролёты украинских БПЛА, ближайшие соседи Украины блокируют ускоренный путь в ЕС — дайджест Life.ru. 16 апреля, 21:07 Армия России выбивает противника из-под Славянска и Доброполья. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область 17 апреля: разгром 80-й бригады ВСУ

Армия России оттесняет ВСУ от границы Курской области. Наступление ВС РФ идёт на нескольких участках в Сумской области. Идёт зачистка лесов в приграничном Шосткинском районе. Продолжаются бои за Новодмитровку. Штурмовики группировки «Север» берут новые рубежи, но Киев перебрасывает сюда новые силы. На этот участок завезли 442-й отдельный батальон беспилотных систем.

В Сумском районе серьёзные потери понесла 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ. Теперь её доукомплектовывают пограничниками.

За сутки украинские вооружённые формирования потеряли в Сумской области больше 100 человек, уничтожены миномёты, станция РЭБ «Анклав», БПЛА, пикапы, грузовики, бронемашина «Новатор», созданная украинскими инженерами на базе американского Ford F550.

Харьковская область 17 апреля: бои на севере Купянска

Авторы канала «Рыбарь» рассказали о ситуации в Купянске. Бои идут на севере города. Постепенно населённый пункт разрушается.

— По городу работает как российская, так и вражеская авиация, причём авиабомб на него падает порой больше, чем в нём действует штурмовиков с обеих сторон вместе взятых. Сообщения о попытках противника отбросить ВС РФ с западного берега Оскола и уничтожить российский плацдарм в районе Двуречной не подтверждаются, — сказано в материале.

На территории Харьковской области, остающейся под контролем ВСУ, местные жители сами уже борются с боевиками. 52-летний житель посёлка Безлюдовка пробил шины микроавтобуса, принадлежащего военнослужащему 158-й бригады. После чего он пытался поджечь машину. Мужчина был задержан. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Расчёт РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» накрыл плотным огнём район размещения подразделений и огневых средств ВСУ на Добропольском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика 17 апреля: наступление на Славянск

ВС РФ подбираются к Славянску, попутно отбивая атаки ВСУ. Противник пытался контратаковать у Фёдоровки Второй и Никифоровки, рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

— Славянско-Краматорское направление одно из самых жарких. Восточнее Славянска сейчас взламывают оборону противника войска группировки «Юг» <…> Северо-восточнее Славянска войска группировки «Запад» давят на Красный Лиман, зацепились уже за его северные и восточные окраины. И есть тактические успехи на линии Дробышево – Яровая – Святогорск, — описал Кукушкин обстановку на севере ДНР.

Под Красноармейском (Покровском) продолжаются бои за Гришино. Военный аналитик Анатолий Радов сообщил, что взята под контроль западная окраина посёлка. Следующей целью ВС РФ может стать Василевка и Новоалександровка.

Канал «Дневник десантника» рассказал об успехах Армии России под Добропольем. В самом городе столкновений пока нет, но российские войска заняли садовые участки восточнее этого населённого пункта. Наступление идёт со стороны Нового Донбасса.

Карта СВО на 17 апреля 2026 года

Карта СВО на 17 апреля 2026 года. ВС РФ отбили атаки ВСУ в Харьковской области. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

Шойгу пригрозил Прибалтике 51-й статьёй ООН

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил страны Прибалтики и Финляндии о праве Москвы на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Виной всему БПЛА, летящие с Украины.

— В последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди, наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре, — отметил секретарь Совбеза.

Сергей Шойгу заявил, что пролёт БПЛА с Украины может быть результатом неэффективной работы западного ПВО либо же им намеренно дают коридор. В последнем случае эти государства «являются открытыми соучастниками агрессии против России», а значит, Москва может обороняться.

Венгрия и Польша против Киева в Евросоюзе

Владимир Зеленский предположил, что Украина ближе ко вступлению в ЕС, чем в НАТО.

— Для Украины очень важно быть членом ЕС, и мы этого очень хотим. Шансы на вступление в НАТО меньше. Здесь США оказывают большое влияние, и они это не поддерживают. И не только они, если честно. Европейский союз с экономической и безопасной точки зрения является лучшим вариантом, чем НАТО, членом которого Украина не является, — утверждает Зеленский.

Проложить дорогу в Европу он пытается с помощью военных. По его словам, у Украины есть 800 тысяч военнослужащих и технологии, которые могут укрепить безопасность ЕС.

Соседи Украины не желают видеть Украину в ближайшее время в ЕС. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Киеву необходимо выполнить требования по вступлению в Европейский союз.

— В Еврокомиссии появилась мысль ускоренного членства. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия — так же, как их выполняли мы, — заявил Сикорский.

Чиновник отметил, что схожая позиция и у новых венгерских властей. Ранее будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт выступает против вступления Украины в ЕС из-за продолжающихся боевых действий.

Авторы Даниил Черных