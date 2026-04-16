Украинский флаг, чёрный квадрат, бегство в Европу: кто из наших футболистов отвернулся от Родины

Скандал в ФК «Краснодар», один из сотрудников которого поддержал Украину и оскорблял россиян, говорит о двойных стандартах в футбольной среде. Пока одни игроки являются патриотами России, другие славят Украину и бегут на Запад. Подробно — на Life.ru. 15 апреля, 21:45 Скандалы, бегство и ненависть к России в нашем футболе. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Максим Константинов, Михаил Джапаридзе

Украинский флаг в «Краснодаре»: кто ответит?

На днях в ФК «Краснодар» вспыхнул очередной скандал. Сотрудник медиаотдела клуба Александр Лутов на своей странице в соцсетях опубликовал вакансию дизайнера. Всё бы ничего, только пользователи обратили внимание, что в его аккаунте красуется украинский флаг.

На резонные вопросы «что это?» Лутов отвечал бранью и договорился до того, что назвал подписчиков «дебилами» и «скоплением ущемлённых ватников». После того как история стала вирусной и выплеснулась в СМИ, работник ФК стёр свои комментарии и закрыл доступ к своим страницам во всех соцсетях. При этом, что странно, руководство клуба никак не прокомментировало ситуацию.

Интересно, что владелец клуба, предприниматель и общественный деятель Сергей Галицкий находится в украинской базе данных «Миротворец», куда заносят «врагов» Украины. Более того, туда же в мае 2025 года попали тренер Мурад Мусаев и гендиректор Владимир Хашиг вместе с 11 футболистами стартового состава за то, что перед матчем с ЦСКА игроки «Краснодара» вышли на поле в сопровождении детей участников СВО.

В целом это уже не первый скандал внутри клуба, связанный с полярной позицией его некоторых игроков и остального персонала. В 2022 году «Краснодар» прошёл через срывы товарищеских матчей с украинскими командами, после начала СВО из ФК ушёл главный тренер Даниэль Фарке, кроме него были приостановлены контракты восьми иностранных игроков.

В 2025 году сорвался переход полузащитника «Эльче» Николаса Фернандеса Меркау в «Краснодар» из-за ситуации на Украине. В СМИ была информация, что ему якобы предложили 8 млн евро за игру в «Краснодаре».

Фёдор Смолов: от чёрного квадрата до мордобоя

24 февраля 2022 года на тот момент бывший нападающий ФК Фёдор Смолов стал первым российским футболистом, публично осудившим СВО, повесившим у себя в аккаунте соцсети чёрный квадрат с подписью «Нет войне!», который дополнил украинским флагом и эмодзи в виде разбитого сердца. В тот момент футболист играл за московское «Динамо».

Тогда Смолова всячески подбадривала западная пресса и иностранные пользователи соцсетей. А капитан сборной Англии Гари Линекер на своих страницах даже написал, что россиянин — «хороший человек», правда, почему-то к этой своей реплике запретил писать комментарии. В итоге скандальный пост спортсмена провисел до самого декабря 2025 года, странным образом никак не повлияв на его карьеру.

В 2024 году контракт с «Динамо» истёк и футболист вновь вернулся в «Краснодар». Сам он тогда говорил, что в клубе его приняли очень тепло. Почему-то в ФК также никого не смутил этот висевший в публичном доступе пост.

В российском футбольном сообществе Смолов имеет репутацию сумасброда и скандалиста едва ли не такую же, как у Кокорина и Мамаева. В отличие от последних, Смолову удалось не попасть под суд после драки в одном из московских кафе в мае прошлого года. Напомним, тогда футболист подрался с двумя посетителями, одному из которых сломал челюсть и стенку глазницы.

На днях уголовное дело в отношении Смолова было прекращено за примирением сторон, он выплатил потерпевшему компенсацию в размере 4 млн рублей. Кстати, в 2019 году футболист оправдывал своих сидящих коллег, заявив, что хотя они и виноваты, наказание было назначено «слишком необоснованное и суровое».

Василий Березуцкий сбежал в Испанию и послал всех

Проукраинские выходки были и среди футболистов других клубов. Например, Смолова в 2022 году поддержал бывший защитник и на тот момент тренер столичного ЦСКА Василий Березуцкий. Его пост в соцсетях был точной копией поста коллеги и вообще многих либерально настроенных публичных личностей.

В следующем году спортсмен уехал из России и осел в Испании. Там он дал большое интервью, в котором рассказывал о том, как ему хорошо живётся на новом месте. По его словам, Испания — это просто страна для жизни, а дела он намерен вести по всему миру, начиная с Дубая. Заработанных в России денег ему достаточно, чтобы как минимум 10 лет не работать.

Березуцкий прямо осудил СВО и призвал всех российских спортсменов (не только футболистов) уезжать из России, если они хотят профессионально развиваться. Дескать, десятилетия их жизни будут потрачены напрасно, если они останутся в стране, отрезанной от большого спорта.

Это заявление вызвало бурю негодования в российской спортивной среде. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал это заявление «бредом человека, который не понимает, о чём говорит», а президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе и вовсе назвала Березуцкого «козлом»: «Сказала бы в грубой форме, но, к сожалению, СМИ не стоит такое писать». По её мнению, время расставит всё на свои места и бывший тренер ЦСКА ещё пожалеет об этом.

Стоит отметить, что после этого интервью как минимум 13 российских футболистов перешли в иностранные клубы. Правда, связано ли это с заявлением Березуцкого — неизвестно.

Надежда Карпова: от футбола до ненависти к России

Среди отвернувшихся от Родины футболистов есть и женщина — Надежда Карпова. Ей 31 год, в России она играла за клубы «Чертаново», «Зоркий» и «Россиянка». В 2014 году подающая надежды спортсменка стала серебряным призёром чемпионата России по футболу среди женских команд, а в 2016-м — лучшим бомбардиром чемпионата России.

Растущая популярность сделала её лицом известных мировых брендов. Этот успех закрепился за рубежом: в 2017 году в свои 22 года она уже играла на чемпионате Европы — в главном континентальном турнире для женских команд. После этого местные скауты пригласили её в Испанию, где она стала игроком «Валенсии». Позже играла за «Севилью» и с 2020 года за «Эспаньолу».

В 2016 году Карпова вошла в символический список «Команды Месси», куда включаются лучшие футболисты мира по версии самого Лионеля Месси, став в нём единственной женщиной.

В 2022 году футболистка дала большое интервью британской BBC, где призналась в своей ориентации*, а также жёстко осудила проведение СВО. По её словам, руководство страны «забрало у неё будущее» — и это самое мягкое заявление Карповой.

В последние годы в западном медийном поле она больше светится как политическая активистка и фотомодель — её фотографии попадали на множество обложек западных глянцевых журналов.

Надежда Карпова заявляет, что не собирается возвращаться в Россию, чтобы здесь жить, дескать, её дом теперь Испания. На родину она готова вернуться, чтобы выступать за сборную по футболу, но это произойдёт только после полной смены курса страны и её правительства — «в прекрасной России будущего».

* Верховный суд РФ объявил международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории Российской Федерации.

Авторы Евгений Кузнецов