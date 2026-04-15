«Уберите Россию»: Как ММА-боец Мокаев вычеркнул Родину и остался на задворках единоборств Оглавление Как дагестанец стал британцем «Уберите Россию, оставьте Дагестан» «Мокаев покинул чат» Хайп на трагедии в Дагестане Русофобские выходки и хайп на чужой беде. Как ММА-боец Мухаммад Мокаев растерял репутацию и стал изгоем в мире ММА — в материале Life.ru. 14 апреля, 21:45

Помните невероятный триумф наших паралимпийцев в Италии? Всего шестеро атлетов заняли третью строчку в медальном зачёте и первую — по количеству наград на одного человека. Стоя на пьедесталах, они со слезами на глазах смотрели на российский триколор, который поднялся на Играх впервые за 12 лет. Увы, спортивный мир знает и другие истории. Тех, для кого Родина — нечто постыдное и недостойное. Они не просто дистанцируются от своей страны, а стараются демонстративно разорвать с ней любую связь. Судьба ММА-бойца Мухаммада Мокаева — похоже, самый показательный пример того, куда заводит подобная дорога.

Как дагестанец стал британцем

Мухаммад Мокаев родился 30 июля 2000 года в дагестанском городе Буйнакске. Когда будущему бойцу было 12 лет, его семья перебралась в Великобританию, где некоторое время жила в лагере для беженцев в Ливерпуле. Официальная версия самого спортсмена гласит, что переезд был связан с «политическим преследованием» его отца. Так или иначе, впоследствии Мокаев прописался в Манчестере, получил местное гражданство и начал выступать на турнирах по борьбе под флагом Соединённого Королевства. А потом с беспроигрышным рекордом добрался и до UFC — главной ММА-лиги мира.

Ничего необычного в выступлениях под британским флагом нет. Многие российские (да и зарубежные) атлеты по разным причинам меняют гражданство и выступают за другие страны. Это данность современного спорта и выбор каждого. Но одно дело — сделать яркую карьеру за рубежом, и совсем другое — начать публично отменять свою Родину. Мокаев выбрал второй путь, и это стало лейтмотивом всей его дальнейшей карьеры.

«Уберите Россию, оставьте Дагестан»

Звёздная болезнь и русофобия Мокаева проявились в полной мере весной 2023 года. Спортсмен обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с требованием, которое иначе как постыдным не назовёшь. Он потребовал убрать слово «Россия» из своих видеоанонсов перед выходом на бой, оставив только «Дагестан» в строке с местом рождения.

— Мне это не нравится! Пожалуйста, оставьте только Дагестан на мой следующий выход, — написал он в своих соцсетях, прикрепив скриншот трансляции, где слово Russia было обведено красным кружочком.

Свою позицию боец аргументировал тем, что в России, в отличие от Великобритании, якобы притесняют мусульман.

«Мокаев покинул чат»

Неуважение к родной стране и склочный характер не помогли Мокаеву построить карьеру в лучшей лиге мира. В конце июля 2024 года UFC не стала продлевать с ним контракт, несмотря на его непобитый рекорд в организации (7–0) и перспективу стать самым молодым чемпионом. Президент организации Дэйна Уайт прямо заявил, что яркий проект в погоне за доходом вёл двойную игру. Мокаев за спиной у руководства UFC тайно обсуждал контракт с конкурирующей лигой PFL, что стало последней каплей.

— Этот парень всё делал неправильно и выбесил моих ребят. Они не были довольны тем, как Мухаммад себя вёл, не были довольны вещами, которые он делал и говорил. <...> Эти ребята не захотели его переподписывать. Он больше не на контракте, да. Думаю, PFL возьмёт себе отличного непобеждённого бойца», — сказал Уайт.

Скандальное увольнение бойца на пике — не новость для UFC. Вспомним монструозного тяжеловеса Франсиса Нганну, который тоже поругался с Уайтом и сразу же обосновался в PFL на более выгодных условиях. Однако случай Мухаммада оказался уникальным. Боец, не знающий поражений в профессиональной карьере, оказался не нужен даже новой лиге. Причём в организации не стали ходить вокруг да около и прямо назвали истинную причину отказа.

— Я говорил с людьми, которые имели с ним дело, и выяснилось, что он просто заноза. Поэтому нет, мы не заинтересованы, — сказал глава промоушена Рэй Сефо.

Оказавшись на улице, Мокаев вдруг осознал, что совершил ошибку. Он начал буквально молить о возвращении в UFC, выражая готовность провести бой даже бесплатно, но Уайт остался непреклонен. Британцу предлагали унизительный для его амбиций вариант — пройти через отборочную «Претендентскую серию», от которой он отказался, заявив, что «заслуживает драться за пояс». Карьерная траектория Мокаева пошла по наклонной стремительно и необратимо. Выгнанный из UFC, он опустился до уровня третьесортных организаций и даже прописался в лиге блогера Джейка Пола — там, где спорт давно уступил место балагану.

В конце февраля 2026 года стало известно, что Мокаев захотел заработать денег в России, заявившись на совместный турнир RCC и Karate Combat, который должен был пройти 27 марта в Екатеринбурге. Поднялась волна возмущения среди ММА-фанатов, которые справедливо указывали, что боец, не желающий ассоциировать себя с РФ, не должен иметь возможности здесь зарабатывать. Реакция организаторов RCC была молниеносной и лаконичной: бой Мокаева был отменён, а в соцсетях промоушена появился забавный пост.

— Мокаев покинул чат, — написала лига RCC.

Хайп на трагедии в Дагестане

Апофеозом лицемерия Мокаева стала ситуация с разрушительными наводнениями в Дагестане. На днях в пострадавшие районы приехал известный блогер Михаил Литвин, который пожертвовал на борьбу со стихией 2 млн рублей. Депутату Госдумы Султану Хамзаеву этот визит пришёлся не по душе. Парламентарий припомнил Литвину рекламу онлайн-казино и энергетических напитков. Мокаев счёл нужным вмешаться в этот спор и публично осудить Хамзаева.

— Пацан прилетел помочь нашему народу, ты чё тут умничаешь! — написал боец.

Вот только на этом весь его «вклад» в помощь землякам и закончился. В отличие от ММА-бойца Умара Нурмагомедова, который лично отправился в Дагестан разбирать завалы, или двойного чемпиона UFC Ислама Махачева, открывшего в регионе благотворительный фонд, Мокаев лишь отметился в соцсетях и благополучно заглох. Красноречивая разница между словом и делом.

История Мухаммада может быть ярким доказательством простой закономерности: кто с пренебрежением относится к своим корням, того неизбежно настигает спортивное и человеческое фиаско. И пока наши паралимпийцы гордо поднимают флаг к небу, такие как Мокаев роют себе яму всё глубже — и, кажется, уже достигли дна.

