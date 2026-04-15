Во время безуспешной попытки пересечь реку Волчью в районе села Бочково в Харьковской области подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли колоссальные потери. Об этом докладывают в группировке войск «Север».

«Некрологи уничтоженных противников показывают колоссальные потери 21-й омбр ВСУ в районе Мирополья. Характерно, что часть украинских солдат была мобилизована незаконно, и их родители и адвокаты до сиз пор пытаются оспорить данное решение», — отмечают наши бойцы.

На Волчанском направлении противник бросил в бой элитный 48-й отдельный разведывательный батальон, чтобы затормозить продвижение российских сил у села Волчанские Хутора. Однако, по данным источника, и это подразделение несёт существенные потери.

Ранее сообщалось, что подразделения 2-го батальона 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населённого пункта Новодмитровка Сумской области полностью потеряли боеспособность. Выводы о ротации сил сделаны на основе анализа некрологов, публикуемых в украинских источниках. В этих материалах прослеживается присутствие бойцов 157-й бригады именно в той зоне, за которую прежде отвечала тероборона.