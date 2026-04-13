13 апреля, 04:43

Батальон теробороны ВСУ в Сумской области утратил боеспособность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Военнослужащие 2-го батальона 119-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Новодмитровки Сумской области полностью утратили боеспособность. Как заявили ТАСС российские силовики, это показывает переброска на позиции подразделений 157-й отдельной мехбригады.

Источник рассказал, что вывод о ситуации в подразделениях делается на основании публикаций украинских некрологов, где отображается присутствие 157-й ОМБр в зоне ответственности 119-й бригады теробороны.

Дополнительно отмечается, что в открытых источниках зафиксировано более 20 сообщений о потере связи с военнослужащими 157-й бригады ВСУ 9 и 10 апреля.

Бойцов раскидали по разным участкам: семь рот ВСУ на харьковском фронте перестали существовать
Бойцов раскидали по разным участкам: семь рот ВСУ на харьковском фронте перестали существовать

А ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с кадрами ликвидации группы ВСУ и блиндажа на Харьковском направлении. Операторы беспилотников выявили в лесном массиве вражескую группу и рядом расположенный блиндаж. После этого ударные дроны точечно атаковали позиции противника. Операция проводилась в зоне ответственности российского батальона имени Шейха Мансура.

Тимур Хингеев
