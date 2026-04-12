Кадыров опубликовал видео уничтожения замаскированной группы ВСУ под Харьковом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео ликвидации группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) и блиндажа на Харьковском направлении. Публикация появилась в его Telegram-канале. Кадыров сообщил, что операторы беспилотников выявили вражескую группу в лесном массиве и рядом расположенный блиндаж. После этого ударные дроны точечно атаковали позиции противника.

Видео © Telegram / Kadyrov_95

«После уточнения координат к делу подключились ударные дроны, которые оперативно нанесли точечные удары по выявленным позициям. В результате работы все цели успешно уничтожены», — говорится в сообщении.

По данным Кадырова, операция проводилась в зоне ответственности российского батальона имени Шейха Мансура под командованием Муслима Товзаева (позывной Пуля). Работа по снижению боеспособности противника на данном направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что российские военные перед вступлением в силу режима прекращения огня поразили цели ВСУ в 38 районах. Удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.