Российские военные до вступления в силу режима прекращения огня нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 38 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также Минобороны РФ сообщило, что за минувшие часы украинские подразделения неоднократно обстреливали российские позиции, зафиксировав 1 971 случай нарушения режима прекращения огня. Российское оборонное ведомство сообщило, что после введения режима прекращения огня украинские формирования игнорируют перемирие и продолжают активные действия. За отчётный период зафиксировано 258 обстрелов с применением РСЗО, артиллерии, минометов и тяжёлой бронетехники как по позициям российской армии, так и по приграничным районам РФ.