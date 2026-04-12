Успели до тишины: ВКС РФ накрыли десятки баз ВСУ и иностранных наёмников перед перемирием
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные до вступления в силу режима прекращения огня нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 38 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 38 районах», — сказали в министерстве.
Также Минобороны РФ сообщило, что за минувшие часы украинские подразделения неоднократно обстреливали российские позиции, зафиксировав 1 971 случай нарушения режима прекращения огня. Российское оборонное ведомство сообщило, что после введения режима прекращения огня украинские формирования игнорируют перемирие и продолжают активные действия. За отчётный период зафиксировано 258 обстрелов с применением РСЗО, артиллерии, минометов и тяжёлой бронетехники как по позициям российской армии, так и по приграничным районам РФ.
