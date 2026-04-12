Российское оборонное ведомство опубликовало данные о ситуации в зоне боевых действий после введения режима прекращения огня. Согласно заявлению ведомства, украинские формирования игнорируют условия перемирия и продолжают активные агрессивные действия.

За отчётный период зафиксировано 258 обстрелов. В ход шли реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы и тяжелая бронетехника. Огонь вёлся как по позициям российской армии, так и по приграничным районам нашей страны.

Особую опасность представляет активность беспилотной авиации противника. По официальной сводке, «нанесли 1 329 ударов FPV-дронами, осуществили 375 сбросов различных боеприпасов, в том числе с применением БПЛА октокоптерного типа — 67 и самолетного — 15».

Такая интенсивность вражеских вылазок свидетельствует о нежелании оппонентов соблюдать достигнутые договорённости.

Напомним, ранее Министерство обороны России опубликовало сводку о ситуации в зоне конфликта. Ведомство сообщило, что за минувшие часы украинские подразделения неоднократно открывали огонь по российским позициям. Военные насчитали 1 971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований.