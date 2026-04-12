Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 07:18

Без ответа на провокации: Российская армия строго следует указу о перемирии

Российские военные выполняют приказ о режиме тишины в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Министерство обороны России официально подтвердило соблюдение режима тишины в зоне боевых действий. Согласно указу верховного главнокомандующего, российские подразделения перестали вести огонь вчера, 11 апреля, в 16:00 по московскому времени.

Силы РФ продолжают удерживать ранее занятые рубежи. В ведомстве подчеркнули, что личный состав строго придерживается поставленной задачи.

«В соответствии с приказом верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 [мск] 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в заявлении министерства.

Командование продолжает контролировать оперативную обстановку на линии соприкосновения. Военнослужащие остаются на оборонительных позициях, сохраняя бдительность в условиях объявленного перемирия.

ВСУ в пятый раз нарушили пасхальное перемирие, атаковав Донецк беспилотниками

Напомним, ранее Министерство обороны России опубликовало сводку о ситуации в зоне конфликта. Ведомство сообщило, что за минувшие часы украинские подразделения неоднократно открывали огонь по российским позициям. Военные насчитали 1 971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar