Без ответа на провокации: Российская армия строго следует указу о перемирии

Министерство обороны России официально подтвердило соблюдение режима тишины в зоне боевых действий. Согласно указу верховного главнокомандующего, российские подразделения перестали вести огонь вчера, 11 апреля, в 16:00 по московскому времени.

Силы РФ продолжают удерживать ранее занятые рубежи. В ведомстве подчеркнули, что личный состав строго придерживается поставленной задачи.

«В соответствии с приказом верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 [мск] 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в заявлении министерства.

Командование продолжает контролировать оперативную обстановку на линии соприкосновения. Военнослужащие остаются на оборонительных позициях, сохраняя бдительность в условиях объявленного перемирия.

Напомним, ранее Министерство обороны России опубликовало сводку о ситуации в зоне конфликта. Ведомство сообщило, что за минувшие часы украинские подразделения неоднократно открывали огонь по российским позициям. Военные насчитали 1 971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований.