Министерство обороны России опубликовало сводку о ситуации в зоне конфликта. Ведомство сообщило, что за минувшие часы украинские подразделения неоднократно открывали огонь по российским позициям.

Согласно официальным данным, период с 16:00 11 апреля до 08:00 12 апреля прошёл крайне напряжённо. Военные насчитали 1 971 случай нарушения режима прекращения огня со стороны украинских формирований.

Подобная статистика указывает на сохраняющуюся интенсивность боевых действий и отсутствие полноценного затишья на линии соприкосновения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нарушили пасхальное перемирие — украинский дрон атаковал автомобиль с людьми в Белгородской области. Пострадали два человека. У мужчины диагностировали осколочные ранения спины. Его спутница получила множественные травмы плеча, спины и ног.