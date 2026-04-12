Украинские военные используют жилые здания в Херсонской области как прикрытие для управления беспилотниками. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы области, речь идёт о микрорайоне Корабел, расположенном на Карантинном острове.

«Боевики ВСУ там специально заходят в жилые дома, размещают на верхних этажах пункты управления БПЛА, якобы это жильё. Это чтобы сбить наших военных», — пояснил Сальдо.

Несмотря на то, что из микрорайона (где раньше проживало около 40 тысяч человек) была проведена эвакуация, местные жители до сих пор рискуют и ходят туда пешком — проезд на машине невозможен. Люди проверяют свои квартиры или навещают тех, кто отказался уезжать.

Однако губернатор предупреждает: контакты с украинскими военными смертельно опасны, и с каждым днём желающих возвращаться в зону риска становится всё меньше.

Ранее Life.ru писал, что Киев стремится опустошить правобережье Херсонской области. По словам главы региона, украинские власти оказывают давление на жителей правого берега Днепра, в том числе за родственные связи с Россией. Сальдо отметил, что население при этом продолжает оказывать сопротивление таким действиям.