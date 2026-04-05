5 апреля, 13:55

Сальдо рассказал о помощи подполья российским военным в Херсоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

В Херсонской области заявили о работе пророссийского подполья, которое ослабляет позиции Вооружённых сил Украины. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Вопреки всем репрессиям и карательным мерам со стороны ВСУ, в Херсоне продолжает действовать пророссийское подполье…», — сказал он.

Отмечается, что такие группы работают в связке с российскими военными и помогают передавать важную информацию. Это, по мнению Сальдо, усиливает координацию и повышает эффективность действий. Также подчёркивается, что участники подполья воздействуют на логистические цепочки украинских подразделений. Это создаёт дополнительные сложности для противника и вынуждает его менять привычные маршруты и тактику.

Губернатор добавил, что постоянное напряжение и ожидание возможных ударов оказывают психологическое давление. По его словам, это становится одним из ключевых факторов воздействия на силы ВСУ. В завершение он отметил, что происходящее демонстрирует устойчивость региона и его жителей, а также их готовность сохранять свою позицию в текущих условиях.

Сальдо перечислил ключевые точки фронта в Херсонской области

Ранее сообщалось об установке минных заграждений на отдельных участках побережья Херсонской области. Украинские военные усиливают оборону в районах, которые считают наиболее уязвимыми. Речь идёт о точечном минировании прибрежной линии, при этом, как уточняется, сведений о массовом размещении взрывных устройств в жилых кварталах или на городских улицах не поступало.

