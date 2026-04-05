Сальдо заявил о минировании ВСУ побережья Херсона

Украинские военные устанавливают минные заграждения на отдельных участках побережья Херсона. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Известно, что противник оборудует минные поля на береговой линии, на отдельных направлениях, которые считает уязвимыми», — сказал он.

Речь идёт о точечном размещении минных заграждений. Такие меры предпринимаются на участках, которые считаются наиболее уязвимыми. При этом, как уточнил он, информации о массовом минировании городских улиц или жилых кварталов нет. Он добавил, что окончательные оценки происходящего могут давать только военные специалисты, поскольку именно они владеют полной информацией о ситуации.

Ранее сообщалось, что линия соприкосновения в регионе проходит вдоль Днепра и сосредоточена в районе двух ключевых точек — Антоновского моста и острова Белогрудый. Эти направления остаются стратегически важными участками реки напротив Херсона и Голой Пристани.