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Опубликовано 4 апреля, 12:13

Сальдо перечислил ключевые точки фронта в Херсонской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, линия боевого соприкосновения, которая тянется вдоль Днепра, упирается в две ключевые позиции — Антоновский мост и остров Белогрудый. Эту информацию он предоставил журналистам РИА «Новости».

«Это ключевые участки на Днепре напротив Херсона и Голой Пристани», — отметил он.

Сальдо также сообщил, что на этих участках фиксируется устойчиво высокий уровень боевой активности, а вооружённые столкновения на данных направлениях идут безостановочно.

Враг не пройдёт: Сальдо рассказал, как героически работают наши военные под Херсоном
Враг не пройдёт: Сальдо рассказал, как героически работают наши военные под Херсоном

Ранее Сальдо раскрыл, во что киевские власти превратили Херсон. По его словам, нормальная гражданская жизнь в городе практически исчезла, а инфраструктура разрушается.

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