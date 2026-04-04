Сальдо перечислил ключевые точки фронта в Херсонской области

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, линия боевого соприкосновения, которая тянется вдоль Днепра, упирается в две ключевые позиции — Антоновский мост и остров Белогрудый. Эту информацию он предоставил журналистам РИА «Новости».

«Это ключевые участки на Днепре напротив Херсона и Голой Пристани», — отметил он.

Сальдо также сообщил, что на этих участках фиксируется устойчиво высокий уровень боевой активности, а вооружённые столкновения на данных направлениях идут безостановочно.

Ранее Сальдо раскрыл, во что киевские власти превратили Херсон. По его словам, нормальная гражданская жизнь в городе практически исчезла, а инфраструктура разрушается.