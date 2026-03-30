Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 05:33

Враг не пройдёт: Сальдо рассказал, как героически работают наши военные под Херсоном

Сальдо: Войска РФ пресекают попытки ВСУ продвинуться в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» сообщил, что российские военные успешно противодействуют попыткам Вооружённых сил Украины создать угрозу на отдельных участках фронта. По его словам, противник продолжает вести разведку и активно использует беспилотники.

«Наши военные в этих условиях работают очень грамотно. Бойцы группировки войск «Днепр» держат обстановку под контролем, своевременно выявляют активность противника, срывают его замыслы, уничтожают технику, пункты управления и расчёты БПЛА», — сказал глава региона.

Сальдо подчеркнул, что это тяжёлая, ежедневная работа, требующая выдержки, точности и высокого профессионализма.

«И ребята с ней справляются достойно», — добавил губернатор.

Сводка СВО на 30 марта: Ковшаровка под контролем ВС РФ, в окрестностях Липцов зажали ВСУ, Зеленский обещает помощь Ближнему Востоку
Ранее Сальдо раскрыл, во что киевские власти превратили Херсон. По его словам, украинские власти превращают Херсон в военную зону. По его словам, нормальная гражданская жизнь в городе практически исчезла, а инфраструктура разрушается.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Дарья Денисова
