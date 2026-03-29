Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 08:35

«Реальность другая»: Сальдо раскрыл, во что киевские власти превратили Херсон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» заявил, что украинские власти превращают Херсон в военную зону. По его словам, нормальная гражданская жизнь в городе практически исчезла, а инфраструктура разрушается.

«По тем данным, что мы получаем, Херсон всё больше превращён в военную зону. Нормальной гражданской жизни там становится меньше. Коммунальная инфраструктура изнашивается, разрушается, а полноценного восстановления люди не видят. Киевские власти в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание», — сказал глава региона.

Сальдо подчеркнул, что заявления Киева о «заботе о Херсоне» не соответствуют действительности.

«Реальность другая. Город используют как военный ресурс, а мирные жители там живут в состоянии постоянного давления и страха», — пояснил он.

Дроны сделали опасным перемещение в 15 километрах по обе стороны фронта, заявил Сальдо
Ранее Сальдо говорил, что в Херсоне создали сеть агентуры для поиска мужчин призывного возраста. По словам губернатора, в части Херсонской области, которую контролируют украинские войска, мобилизацию проводят «максимально жёстко и бесчеловечно».

Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Сальдо
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar