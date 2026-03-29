«Реальность другая»: Сальдо раскрыл, во что киевские власти превратили Херсон

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» заявил, что украинские власти превращают Херсон в военную зону. По его словам, нормальная гражданская жизнь в городе практически исчезла, а инфраструктура разрушается.

«По тем данным, что мы получаем, Херсон всё больше превращён в военную зону. Нормальной гражданской жизни там становится меньше. Коммунальная инфраструктура изнашивается, разрушается, а полноценного восстановления люди не видят. Киевские власти в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание», — сказал глава региона.

Сальдо подчеркнул, что заявления Киева о «заботе о Херсоне» не соответствуют действительности.

«Реальность другая. Город используют как военный ресурс, а мирные жители там живут в состоянии постоянного давления и страха», — пояснил он.

Ранее Сальдо говорил, что в Херсоне создали сеть агентуры для поиска мужчин призывного возраста. По словам губернатора, в части Херсонской области, которую контролируют украинские войска, мобилизацию проводят «максимально жёстко и бесчеловечно».