20 марта, 03:29

Сальдо: В Херсоне создали сеть агентуры для поиска мужчин призывного возраста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские власти организовали в Херсоне агентурную сеть. Её цель — выявлять мужчин призывного возраста и отправлять в Вооружённые силы Украины (ВСУ).

«Мужчин в Херсоне осталось мало и по улицам они стараются ходить как можно меньше. Поэтому людоловы из ТЦК работают адресно. По нашим данным, информацию о мужчинах призывного возраста полиция и СБУ собирают через агентурную сеть», — приводит слова Сальдо ТАСС.

По словам губернатора, в части Херсонской области, которую контролируют украинские войска, мобилизацию проводят «максимально жёстко и бесчеловечно».

Ранее Вооружённые силы Украины мобилизовали человека с удалённой селезёнкой. Военнослужащий сообщил о своём состоянии ещё на этапе комиссии. Он уточнил, что после прибытия в часть снова сказал медикам об отсутствии селезёнки, однако это не повлияло на его статус. Виктор Бойчук добавил, что возможность избежать мобилизации существовала. По его словам, за это требовали около $20 тыс., но у него не было таких средств.

BannerImage
