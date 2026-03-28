Дроны сделали опасным перемещение в 15 километрах по обе стороны фронта, заявил Сальдо

Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на Днепре. Линия фронта сегодня уже не та, что была два-три года назад. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы региона, зона тотального поражения дронами составляет минимум 15 километров по обе стороны реки. Любое движение техники, лодок или личного состава мгновенно попадает в зону риска.

«Поэтому говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя. Это крайне сложная задача для любой стороны», — пояснил Сальдо в беседе с РИА «Новости».