Дроны сделали опасным перемещение в 15 километрах по обе стороны фронта, заявил Сальдо
Сальдо: Характер боевых действий под Херсоном кардинально поменялся
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo
Развитие беспилотных систем полностью изменило характер боевых действий на Днепре. Линия фронта сегодня уже не та, что была два-три года назад. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам главы региона, зона тотального поражения дронами составляет минимум 15 километров по обе стороны реки. Любое движение техники, лодок или личного состава мгновенно попадает в зону риска.
«Поэтому говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя. Это крайне сложная задача для любой стороны», — пояснил Сальдо в беседе с РИА «Новости».
Ранее правительство Ленинградской области перевело работу в круглосуточный режим. Причина — непрекращающиеся с 22 марта атаки беспилотников. Регион находится в режиме повышенной готовности из-за массированных ударов дронов по промышленным объектам и транспортной инфраструктуре.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.