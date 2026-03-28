Европа хочет вывести свои армии на уровень ВС РФ к 2030 году

Европа планирует к 2029–2030 годам довести оснащение своих армий до уровня Вооружённых сил России. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, комментируя западные опасения «российской угрозы». По словам парламентария, европейские лидеры внимательно изучают опыт СВО и делают выводы.

«На сегодня они отстают от нас в количестве различных беспилотных аппаратов, в умении их применять, в том числе в широких масштабах, но важность этого направления они безусловно понимают», — сказал Картаполов ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что неоспоримое преимущество российской армии перед вооружёнными силами любой европейской страны заключается в колоссальном боевом опыте, который она приобрела в ходе специальной военной операции.