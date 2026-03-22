22 марта, 05:40

Картаполов назвал боевой опыт бесценным преимуществом ВС РФ над армиями ЕС

Главное преимущество российской армии — боевой опыт, которого нет у западных военачальников. Это нельзя компенсировать никакими техническими средствами, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам депутата, российские командиры получили бесценные навыки в ходе СВО, и подобных им в европейских армиях просто нет.

«Наши нынешние командиры и командующие получили бесценный опыт, которого нет и он не может появиться ниоткуда у их западных оппонентов», — сказал Картаполов.

Он отметил, что техника важна, но решающей роли не играет без подготовленного личного состава и решимости военных руководителей. Именно эти факторы, по его мнению, являются ключевыми, пишет ТАСС.

Ранее Андрей Картаполов заявил, что Россия вынуждена будет нанести удар по стране, которая отважится передать Киеву ядерное оружие. По его мнению, такой шаг означал бы отчаяние и растерянность западного руководства.

Владимир Озеров
