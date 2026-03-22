Картаполов назвал боевой опыт бесценным преимуществом ВС РФ над армиями ЕС

Главное преимущество российской армии — боевой опыт, которого нет у западных военачальников. Это нельзя компенсировать никакими техническими средствами, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По словам депутата, российские командиры получили бесценные навыки в ходе СВО, и подобных им в европейских армиях просто нет.

«Наши нынешние командиры и командующие получили бесценный опыт, которого нет и он не может появиться ниоткуда у их западных оппонентов», — сказал Картаполов.

Он отметил, что техника важна, но решающей роли не играет без подготовленного личного состава и решимости военных руководителей. Именно эти факторы, по его мнению, являются ключевыми, пишет ТАСС.