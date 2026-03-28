Российские силы нанесли удары по расположениям Вооружённых сил Украины в посёлке Печенеги Харьковской области. В результате ударов значительные потери понесла 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

За прошедшую неделю ВС РФ поразили значительное количество вооружения украинских сил. В числе уничтоженных целей — четыре крылатые ракеты большой дальности «Нептун», 3 138 беспилотников самолётного типа, 47 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда американской системы HIMARS.