ПВО РФ сбила за неделю 4 ракеты «Нептун» и более 3 тысяч дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили четыре ракеты большой дальности «Нептун» и 3 138 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, за этот же период сбиты 47 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и более трёх тысяч дронов.

