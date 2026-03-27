Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 09:35

ПВО РФ сбила за неделю 4 ракеты «Нептун» и более 3 тысяч дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за неделю уничтожили четыре ракеты большой дальности «Нептун» и 3 138 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, за этот же период сбиты 47 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и более трёх тысяч дронов.

Эстония не сбила вторгшийся дрон ВСУ, чтобы «не дать повод» для войны с Россией
Эстония не сбила вторгшийся дрон ВСУ, чтобы «не дать повод» для войны с Россией

Ранее Life.ru сообщал, что российские системы противовоздушной обороны за несколько часов отразили очередную массовую атаку беспилотников. 36 дронов были уничтожены над четырьмя регионами — от Брянской до Смоленской областей.

Владимир Озеров
