11 апреля, 10:18

Сальдо: Киев стремится опустошить правобережье Херсонской области

Владимир Сальдо. Обложка © ТАСС/Алексей Коновалов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев стремится выдавить население с правобережной части региона, находящейся под контролем ВСУ. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

По словам главы региона, украинские власти оказывают давление на жителей правого берега Днепра, в том числе за родственные связи с Россией. Сальдо отметил, что население при этом продолжает оказывать сопротивление таким действиям.

Он подчеркнул, что речь идёт о городах Херсон и Берислав, где, по его оценке, сохраняются благоприятные условия для жизни, включая климатические факторы. Также губернатор заявил, что противник предпринимает усилия для «опустошения» как правобережной территории, так и части левого берега Днепра.

В Алёшках из-за ВСУ нет уцелевших школ и детсадов, заявил Сальдо
В Алёшках из-за ВСУ нет уцелевших школ и детсадов, заявил Сальдо

Ранее сообщалось, что город Алёшки в Херсонской области продолжает функционировать и сохранять жителей, несмотря на регулярные атаки со стороны ВСУ. Населённый пункт остаётся заселённым, хотя инфраструктура города подвергается разрушениям.

Милена Скрипальщикова
