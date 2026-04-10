

10 апреля, 10:00

Сальдо назвал Алёшки в Херсонской области «пятном на глазу» киевского режима

Город Алёшки в Херсонской области, несмотря на регулярные атаки со стороны ВСУ, продолжает жить и сохранять население. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Алёшки у них как пятно такое на глазу. Что бы они ни делали, а люди оттуда не уезжают. Они фактически уничтожили школы, детские сады, постоянно бьют по больнице. Тем не менее всё равно жизнь продолжается», — отметил он.

Сальдо сообщил, что власти региона находят способы доставки продовольствия и других необходимых ресурсов в город. Он подчеркнул, что руководство области не планирует оставлять жителей без поддержки, добавив: «Бросать людей мы не собираемся».

Сальдо сообщил о блэкауте во всех округах Херсонской области
Ране сообщалось, что линия боевого соприкосновения в регионе проходит вдоль Днепра и упирается в два ключевых участка. Основными точками напряжения являются Антоновский мост и остров Белогрудый, которые расположены на направлениях напротив Херсона и Голой Пристани.

Милена Скрипальщикова
