Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 12:18

В Алёшках из-за ВСУ нет уцелевших школ и детсадов, заявил Сальдо

Обложка © РИА Новости / Сергей Мирный

Обложка © РИА Новости / Сергей Мирный

В Алёшках Херсонской области в результате ударов ВСУ оказались разрушены все школы и детские учреждения, а также повреждается единственная больница. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

«Там [в Алёшках] уже несколько ударов было по больнице единственной, там разрушены все детские учреждения и школы, там идут обстрелы торговой сети», — сказал Сальдо.

Сальдо сообщил о гибели двух человек при атаке дронов ВСУ в Алёшках
Сальдо сообщил о гибели двух человек при атаке дронов ВСУ в Алёшках

Ранее сообщалось, что Алёшки в Херсонской области, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны ВСУ, сохраняют жизнь и остаются населёнными. Населённый пункт является для противника «болезненной точкой», однако жители не покидают свои дома.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Сальдо
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar