В Алёшках из-за ВСУ нет уцелевших школ и детсадов, заявил Сальдо
Обложка © РИА Новости / Сергей Мирный
В Алёшках Херсонской области в результате ударов ВСУ оказались разрушены все школы и детские учреждения, а также повреждается единственная больница. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.
«Там [в Алёшках] уже несколько ударов было по больнице единственной, там разрушены все детские учреждения и школы, там идут обстрелы торговой сети», — сказал Сальдо.
Ранее сообщалось, что Алёшки в Херсонской области, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны ВСУ, сохраняют жизнь и остаются населёнными. Населённый пункт является для противника «болезненной точкой», однако жители не покидают свои дома.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.