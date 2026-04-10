В Алёшках из-за ВСУ нет уцелевших школ и детсадов, заявил Сальдо

В Алёшках Херсонской области в результате ударов ВСУ оказались разрушены все школы и детские учреждения, а также повреждается единственная больница. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС.

«Там [в Алёшках] уже несколько ударов было по больнице единственной, там разрушены все детские учреждения и школы, там идут обстрелы торговой сети», — сказал Сальдо.

Ранее сообщалось, что Алёшки в Херсонской области, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны ВСУ, сохраняют жизнь и остаются населёнными. Населённый пункт является для противника «болезненной точкой», однако жители не покидают свои дома.