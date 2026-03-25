Сальдо сообщил о гибели двух человек при атаке дронов ВСУ в Алёшках

В Алёшках в результате удара беспилотников по жилому дому погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Ранним утром в результате серии сбросов боеприпасов с БПЛА погибла женщина, а 74-летний мужчина получил тяжёлые ранения. Он скончался в больнице», — написал глава региона.

Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области при атаке FPV-дрона погиб водитель автомобиля. Беспилотник нанёс удар по автомобилю, в котором находился водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.